На Сахалине 10 тысяч человек остались без электричества после прохождения циклона

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Утром в понедельник без энергоснабжения, нарушенного циклоном и ураганным ветром, в Сахалинской области оставались 10 тысяч человек, в основном жители Александровск-Сахалинского и Тымовского районов, сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

"Самая сложная ситуация остаётся в Александровск-Сахалинском, здесь ожидаем восстановление в полном объёме в 18-20 часов вечера. Идёт поиск повреждения линии", - написал на своей странице глава региона.

По его данным, в городе Александровск-Сахалинский ураганом повреждены девять крыш на многоквартирных домах, одна из них уничтожена полностью. В район выехали две бригады, которые продолжают работы по устранению дефектов кровли.

"В воскресенье сложная ситуация также в Охинском районе, но там электроснабжение уже практически полностью восстановлено, осталось несколько посёлков, где бригады продолжают работать. Также был полностью отключен Ногликский район, сейчас электроснабжение восстановлено. В ближайшее время свет придёт в дома жителей села Вал и нескольких улиц поселка Ноглики", - сообщил Лимаренко.

Водоснабжение и теплоснабжение восстановлены во всех населённых пунктах, в том числе в тех, где нарушено или вообще нет электричества, отмечает губернатор.

Как сообщалось, в воскресенье Сахалин оказался под влиянием очередного циклона, который принес снег и ураганный ветер на севере острова. Жертвами циклона стали два человека.