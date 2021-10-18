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Квартира в России приносит 5,5% доходности своему владельцу

Самыми доходными оказались квартиры в Астрахани и Нижнем Тагиле

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Доходность средней квартиры в России составляет 5,5% годовых, она окупается за 18 лет, говорится в исследовании "Мир квартир", проведенном по 70 городам.

Год назад аналогичное исследование оценило доходность квартиры в 6%, а ее окупаемость - в 16,6 года.

"Поскольку цены на недвижимость с тех пор существенно выросли, а аренда осталась прежней или даже в некоторых регионах подешевела, доходность квартир сейчас ниже, а окупаются они дольше", - рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

Авторы исследования брали среднюю цену квартир на вторичном рынке и арендную ставку по каждому региону. Не учитывались расходы на ремонт, налоги и другие статьи расхода.

Самыми доходными оказались квартиры в Астрахани и Нижнем Тагиле - 9,5% годовых. Жилье в этих городах, купленное для сдачи в аренду, окупится через 10 с половиной лет.

Самое низкодоходное жилье - в Сочи, оно окупится за 28 с половиной лет, а доходность составит всего 3,5%. Москва заняла второе с конца место с показателями 3,7% и 26,9 лет, Петербург - седьмое с конца, с 4,4% и 22,6 года.

Мир квартир Астрахань Нижний Тагил Сочи Москва Петербург

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