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Эксперты посоветовали силовикам РФ внедрять в работу искусственный интеллект

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы и спецслужбы должны внедрить в работу современные информтехнологии, включая искусственный интеллект, считают эксперты Совбеза РФ.

Вопросы внедрения информационных технологий в деятельность правоохранительных органов и спецслужб были рассмотрены на состоявшемся в понедельник научном совете при Совбезе России, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Обращено внимание на необходимость повышения уровня цифровизации правоохранительных органов и спецслужб, внедрения и использования в их деятельности современных информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, мобильной связи пятого поколения, виртуальной и дополненной реальности", - заявил Аношин.

По его словам, эксперты обсудили правовые и организационные вопросы использования информационно-коммуникационных систем для обеспечения общественной и госбезопасности в условиях значительного увеличения преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий.

"Подчеркнуто, что успешность антикриминальной деятельности во многом зависит от степени интеграции ведомственных информационных систем. В этой связи рекомендовано развивать единые банки данных уголовно-правовой статистики, совершенствовать информационную инфраструктуру межведомственного обмена сведениями о конкретных преступлениях и результатах их расследования, а также по актуальным вопросам государственной и общественной безопасности", - сказал пресс-секретарь СБ РФ.

Совбез РФ Евгений Аношин

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