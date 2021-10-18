Продажи слабоалкогольных напитков в РФ выросли за 9 месяцев на 37%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Розничные продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в сентябре составили 17,1 млн декалитров (дал), что на 3,6% больше, чем годом ранее, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

Наибольшими темпами растут продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не более 9 градусов). В сентябре рост составил 43%, до 918,2 тыс. дал, за девять месяцев - 36,7%, до 6,8 млн дал.

Всего же продажи алкоголя в РФ за девять месяцев снизились на 1,9%, до 151,7 млн дал.

Продажи водки в сентябре выросли на 6,7%, до 6,3 млн дал, коньяка - на 8,5%, до 1,03 млн дал. За девять месяцев было продано 52,4 млн дал водки (на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и 8,5 млн дал коньяка (на 3,3% больше).

Продажи шампанского в сентябре выросли на 3%, до 1,04 млн дал, за 9 месяцев - на 8,2%, до 11,3 млн дал. Тихих вин в сентябре было продано 4,3 млн дал (на 0,8% больше), в январе-сентябре - 39,2 млн дал (на 2,2% меньше).