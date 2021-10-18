Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Продажи слабоалкогольных напитков в РФ выросли за 9 месяцев на 37%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Розничные продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в сентябре составили 17,1 млн декалитров (дал), что на 3,6% больше, чем годом ранее, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

ЭкономикаВ России в сентябре производство шампанского нарастили на третьЧитать подробнее

Наибольшими темпами растут продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не более 9 градусов). В сентябре рост составил 43%, до 918,2 тыс. дал, за девять месяцев - 36,7%, до 6,8 млн дал.

Всего же продажи алкоголя в РФ за девять месяцев снизились на 1,9%, до 151,7 млн дал.

Продажи водки в сентябре выросли на 6,7%, до 6,3 млн дал, коньяка - на 8,5%, до 1,03 млн дал. За девять месяцев было продано 52,4 млн дал водки (на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и 8,5 млн дал коньяка (на 3,3% больше).

Продажи шампанского в сентябре выросли на 3%, до 1,04 млн дал, за 9 месяцев - на 8,2%, до 11,3 млн дал. Тихих вин в сентябре было продано 4,3 млн дал (на 0,8% больше), в январе-сентябре - 39,2 млн дал (на 2,2% меньше).

Россия

Новости по теме

Новости

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

Пандемия коронавируса

В Подмосковье 8 человек арестовали за подделку сертификатов о COVID-вакцинации

Угрозу взрыва после ДТП с бензовозом в Сочи ликвидировали

Unilever продал KDV бренды соусов Calve и "Балтимор"

Пандемия коронавируса

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

Во владикавказской колонии восстановили порядок после бунта заключенных

В Оренбуржье 7-летняя девочка попала в больницу после распития алкоголя

Нападения в школах и вузах

После стрельбы в школе под Пермью завели два уголовных дела

После стрельбы в школе под Пермью завели два уголовных дела

"Тулунский маньяк" получил 24 года колонии за убийства и изнасилования женщин

Нападения в школах и вузах

В школе под Пермью отменили занятия после стрельбы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });