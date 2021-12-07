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Доля нелегального пива на российском рынке выросла до 14% в I полугодии 2021 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Доля нелегальной продукции на рынке пива в России в первом полугодии текущего года выросла до 14%, свидетельствуют данные исследования Высшей школы экономики, которые приводит ЦРПТ - оператор системы маркировки в РФ.

Согласно сообщению, в 2020 году доля нелегального оборота на рынке пива снизилась до 5,2% из-за антиковидных ограничений, которые затруднили производство и ввоз нелегальной продукции. В первом полугодии 2021 года доля "серого пива" на рынке резко выросла на фоне открытия границ.

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Для борьбы с нелегальным оборотом правительство вводит систему маркировки товаров. Минпромторг предлагал начать обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2022 года. Предполагается, что с этой даты маркировка будет введена для пива в специализированной упаковке (не предназначенной для реализации конечному потребителю), а с 1 декабря 2022 года - для остальной продукции. Также с 1 сентября следующего года планируется запустить обязательную маркировку при выводе из оборота (продаже) пива в специализированной упаковке (для пива в потребительской упаковке - с 1 июня 2023 года).

Против маркировки выступает Ассоциация производителей пива (АПП), объединяющая трех крупнейших игроков - AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken, на которых приходится около 70% рынка.

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"Мы считаем, что маркировка - это избыточная мера. В первую очередь потому, что есть ЕГАИС, который позволяет почти на 100% обеспечить прослеживаемость продукта. Есть система, которая работает уже не один год и которая доказала свою эффективность. Все, что, по нашему мнению, нужно, - это довести ее до логического завершения: связать ЕГАИС и продажи в розницу конечному потребителю, онлайн-кассы. Если все будет замкнуто на онлайн-кассы, то ЕГАИС будет покрывать всю цепочку и работать автоматически", - говорил в октябре в интервью "Интерфаксу" глава АПП Андрей Губка. Введение маркировки потребует дополнительных затрат и приведет к росту потребительских цен на пиво, отмечал он.

Кроме того, контрафактной продукции, с которой призвана бороться маркировка, на рынке пива нет, отмечал глава отраслевой ассоциации. "Аргумент, который приводят в пользу маркировки, - борьба с контрафактной продукцией. Но на рынке пива контрафактной продукции как таковой нет, поскольку, с точки зрения себестоимости производства, никому не интересно подделывать известные торговые марки. Именно поэтому наша ассоциация считает, что мера по внедрению маркировки абсолютно избыточна", - говорил Губка.

По его словам, на долю нелегального рынка приходится 5-7%. "По данным экспертов (ВШЭ, Центр развития предпринимательства Сколково), основной драйвер незаконного оборота находится в канале разливного пива. По нашим данным, более 50% объемов разливного пива оборачивается в серую", - сказал он.

По данным исследования ВШЭ, на которые ссылается ЦРПТ, прямые потери от неуплаты налогов и акциза на пиво недобросовестными участниками рынка в 2015-2019 годах составляли 15-30 млрд рублей в год. Рост доли нелегальной продукции в 2021 году, по оценке экспертов, может привести к увеличению потерь бюджета до 30 млрд рублей, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво в размере 26-27 млрд рублей.

По данным исследования, в структуре нелегального оборота преобладает "черный сектор" - это производители, которые не платят налоги и сборы, не сдают статистическую отчетность. Также в последние годы вырос ввоз нелегальной продукции из соседних государств ЕАЭС - Казахстана и Белоруссии. В России также действуют производители, находящиеся в легальном поле (сдающие отчетность в Росстат), но не уплачивающие акциз на пиво и не сдающие отчетность в систему ЕГАИС.

ЦРПТ ВШЭ АПП

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