Обязательную вакцинацию в Омской области ввели для курьеров, строителей и охранников

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Омской области Александр Крига издал постановление о расширении перечня категорий граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания (...) COVID-19 постановляю: внести изменения в постановление от 04.07.2021 "О проведении профилактическим прививок отдельным группам граждан (...) по эпидемическим показаниям", - говорится в документе.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат еще четыре категории граждан: работающие в сферах курьерской деятельности и доставки, в том числе через стационарные пункты; обслуживания зданий и территорий; промышленности, производства, строительства; а также сотрудники частных и государственных охранных служб.

Обеспечить вакцинацию этих категорий работников обоими компонентами препарата надлежит до 15 декабря, при этом в каждой организации должно быть вакцинировано не менее 80% штата. Исключение - работники, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации.

В постановлении отмечается, что с 4 по 10 октября в Омской области выявлено 2 644 инфицированных COVID-19, это на 3,7% выше, чем неделей ранее. Темп прироста за сутки составляет 0,44%. При этом количество госпитализированных больных с 4 по 14 октября увеличилось на 24%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 октября, в Омской области полный курс вакцинации прошли 546 569 человек, или 43,4% взрослого населения.

"В профессиональной структуре наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников организаций, оказывающих бытовые услуги, услуги торговли, услуги почтовой связи, гостиничные услуги, работников офисов, банков, государственных гражданских и муниципальных служащих, среди работников образовательных организаций, (...) транспорта, (...) промышленных предприятий и строительства", - говорится также в документе.

Ранее, согласно постановлению главного санитарного врача региона от 4 июля 2021 года, обязательной вакцинации подлежали работники торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, органов соцзащиты, гостиничного бизнеса, транспорта, ЖКХ, сотрудники пансионатов, салонов красоты и массажных салонов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, многофункциональных центров, культурных, досуговых учреждений и ряда других сфер.