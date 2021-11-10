Омские чиновники предложили пускать в ТЦ и общепит по ПЦР-тестам

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Омской области штаб по экономике предложил оперштабу по борьбе с коронавирусом ввести доступ граждан в торговые центры и предприятия общепита по результатам ПЦР-тестов, сообщил в инстаграме вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков.

По его словам, это предложение оперштаб обсудит.

В регионе с 4 ноября введены QR-коды для доступа в торговые центры, кафе и рестораны и салоны красоты. Ушаков сообщил, что с администраторами ТРЦ и Роспотребнадзором чиновники договорились, что QR-коды у посетителей будут проверять не при входе, чтобы избежать очередей, а перед входом в каждый из магазинов торговых центров.

В областном Министерстве экономики сообщили, что сформированы и новые предложения по организации работы системы QR-кодов в торговых центрах, их предложат оперштабу по COVID-19.