Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии", - объявил министр.

Он подчеркнул: "Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения".

Лавров отметил, что "международный секретариат НАТО уже уведомлен" об ответных мерах России.

По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.

"Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте", - сообщил Лавров.

После решения о лишении аккредитации Столтенберг пояснил, что это оно не связано с какими-то конкретными делами. "Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб", - сказал он.