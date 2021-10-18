Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии", - объявил министр.

Он подчеркнул: "Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения".

Лавров отметил, что "международный секретариат НАТО уже уведомлен" об ответных мерах России.

По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.

"Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте", - сообщил Лавров.

После решения о лишении аккредитации Столтенберг пояснил, что это оно не связано с какими-то конкретными делами. "Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб", - сказал он.

НАТО Россия МИД РФ Сергей Лавров

Новости по теме

Новости

МИД РФ предложил уполномочить одного из послов стран НАТО на срочные контакты с Москвой

Нападения в школах и вузах

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь
Пандемия коронавируса

В Подмосковье 8 человек арестовали за подделку сертификатов о COVID-вакцинации

Угрозу взрыва после ДТП с бензовозом в Сочи ликвидировали

Unilever продал KDV бренды соусов Calve и "Балтимор"

Пандемия коронавируса

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

Во владикавказской колонии восстановили порядок после бунта заключенных

В Оренбуржье 7-летняя девочка попала в больницу после распития алкоголя

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });