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МИД РФ предложил уполномочить одного из послов стран НАТО на срочные контакты с Москвой

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия предлагает НАТО уполномочить посла одной из стран-членов организации в Москве на осуществление срочных контактов с Россией, заявили в МИД РФ.

"Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в понедельник сообщил, что Россия в ответ на действия НАТО приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя. Кроме того, Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

"Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения", - сказал Лавров.

По словам министра, "международный секретариат НАТО уже уведомлен" об ответных мерах России.

6 октября секретариат НАТО официально уведомил Россию о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, мотивировав решение тем, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки, а также решил сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал. Таким образом, российская миссия сократилась почти вдвое.

МИД РФ НАТО

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