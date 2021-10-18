Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Полиция начала проверку из-за избиения посетителя "Магнита" в Костроме

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку после публикации в соц сетях видео с избиением посетителя "Магнита" в Костроме двумя охранниками магазина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

"После появления видео сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Видео было опубликовано в соцсетях 14 октября. По предварительной версии, мужчина пытался совершить мелкое хищение, но был замечен охранниками. После этого началась потасовка, которая закончилась избиением посетителя.

Кострома Магнит

Новости

Депутат Госдумы от "Новых людей" проработал меньше недели и сложил мандат

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

Путин предложил выплачивать 1 млн руб. на третьего ребенка на Дальнем Востоке

В Оренбургской области завели дело после отравления ребенка самогоном

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

МИД РФ предложил уполномочить одного из послов стран НАТО на срочные контакты с Москвой

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО
Нападения в школах и вузах

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });