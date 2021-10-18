Полиция начала проверку из-за избиения посетителя "Магнита" в Костроме

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку после публикации в соц сетях видео с избиением посетителя "Магнита" в Костроме двумя охранниками магазина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

"После появления видео сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Видео было опубликовано в соцсетях 14 октября. По предварительной версии, мужчина пытался совершить мелкое хищение, но был замечен охранниками. После этого началась потасовка, которая закончилась избиением посетителя.