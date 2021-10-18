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Минцифры в 2022 году запустит суперприложение "Госуслуги"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минцифры планирует в 2022 году запустить суперприложение "Госуслуги", сообщил глава министерства Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

"В следующем году мы планируем запускать большой супер-апп, мы его называем супер-апп - мобильное приложение госуслуги. Оно должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены, которые ему могут быть интересны. В этом смысле проактивное оказание услуг для нас очень важная часть", - сказал министр.

Он отметил также, что в этом году была запущена новая веб-версия портала госуслуг, старую версию до конца года планируется отключить.

По словам министра, в новой версии портала реализовано множество новых технических возможностей. "Все ориентировано на то, чтобы пользователь максимально быстро мог найти нужную услугу, максимально быстро мог заполнить необходимое заявление, используя для этого минимальное количество кликов", - сказал министр.

Минцифры Максут Шадаев

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