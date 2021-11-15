Минцифры намерено обновить приложение "Госуслуги" к концу 2021 - началу 2022 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассчитывает полностью обновить мобильное приложение "Госуслуги" до окончания текущего или к началу следующего года, сообщил замглавы ведомства Олег Качанов.

Об этом Качанов сказал в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам первого этапа Всероссийской переписи населения.

В старую версию приложения, по его словам, сейчас изменения практически не вносятся.

Подводя итоги первого этапа переписи, замминистра подчеркнул, что процедуру на портале "Госуслуги" прошло более 25 млн человек.

Качанов также отметил, что в течение последнего месяца наблюдалась негативная активность по отношению к порталу. "Формировались фейковые страницы, велись достаточно активно фишинговые атаки, когда формируются страницы, идентичные порталу "Госуслуг" для того, чтобы побудить пользователя ввести туда собственные данные. Мы достаточно активно мониторили, блокировали такие страницы", - сказал Качанов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство планирует в 2022 году запустить суперприложение "Госуслуги", в котором будет реализован механизм проактивного оказания услуг.

Всероссийская перепись населения в цифровом формате прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года.