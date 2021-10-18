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Рязанский вице-губернатор отправлен в отставку из-за нарушения гостайны

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Постановлением губернатора Рязанской области Михаил Семенов освобожден от должности вице-губернатора – первого заместителя председателя областного правительства. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Рязанской области.

"Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта", - говорится в сообщении.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" прокомментировал решение об отставке Семенова.

"Сегодня я подписал постановление об освобождении от замещаемой должности вице-губернатора Семенова Михаила Олеговича. Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде", - отметил губернатор.

Семенов был назначен на должность вице-губернатора Рязанской области – первого заместителя председателя правительства региона 7 сентября. В его должностные обязанности входило курирование сферы промышленности, экономики, строительства и другие вопросы.

Рязанская область Михаил Семенов

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