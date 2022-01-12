Суд признал законной отставку рязанского вице-губернатора за раскрытие гостайны

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рязанский областной суд отказал в удовлетворении исковых требований бывшего вице-губернатора Михаила Семенова к региональному правительству о восстановлении на государственной службе после увольнения, сообщила в среду пресс-служба суда.

Согласно части 2 статьи 10 ГПК РФ дела, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, рассматриваются в закрытом судебном заседании.

"Рассмотрев спор, заслушав доводы сторон и исследовав представленные ими доказательства, Рязанский областной суд отказал в удовлетворении требований истца и признал его увольнение законным", - отмечает пресс-служба.

Семенов был назначен на должность вице-губернатора Рязанской области – первого заместителя председателя правительства региона 7 сентября 2021 года. В его должностные обязанности входило курирование сферы промышленности, экономики, строительства и другие вопросы. Постановлением губернатора Рязанской области 18 октября 2021 года Семенов был освобожден от занимаемой должности на основании нескольких пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Этому предшествовали сообщения в СМИ о его задержании сотрудниками силовых структур за незаконную охоту.

Не согласный со своим увольнением, бывший вице-губернатор обратился в суд с иском к рязанскому правительству.