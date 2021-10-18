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Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Девятилетнюю девочку, пропавшую 16 октября, нашли вечером мертвой в одной из квартир в Вологде, сообщил мэр города Сергей Воропанов в телеграм-канале в понедельник.

"Труп девочки, найденный в одной из вологодских квартир, опознан (..) Удалось выяснить, с кем ушла школьница, по одному из адресов и было найдено тело", - написал он.

Он добавил, что подозреваемая задержана.

Ранее региональный СК возбудил дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, утром 16 октября девятилетняя девочка вышла из дома на ул. Воровского областного центра. До настоящего времени ее местонахождение не было установлено.

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