СК установил личность подозреваемой в убийстве ребенка в Вологде

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Вологодской области установили личность подозреваемой в убийстве девятилетней девочки, пропавшей 16 октября, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ.

"Местонахождение женщины 1981 года рождения установлено на территории Республики Карелия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина встретила ребенка на улице города 16 октября. Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру в Долгом переулке, где убила ребенка, а после скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона.

Как сообщалось, мэр города Сергей Воропанов сообщил, что в понедельник вечером тело девочки было найдено в одной из квартир Вологды, подозреваемую задержали. Следователи возбудили дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что пропавшую 16 октября девочку нашли мертвой в одной из квартир в Вологде