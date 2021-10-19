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Памятник воинам ВОВ в Приамурье загорелся после игры детей с петардами

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Амурской области установила, что памятник воинам Великой Отечественной войны в поселке городского типа Ерофей Павлович загорелся из-за петард, которые бросали дети.

"Сотрудники полиции установили, что к данному происшествию могут быть причастны двое несовершеннолетних 2010 года рождения. Дети пояснили, что зажигали в парке петарды и бросали их около памятника. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях", - сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Сергей Чебарев.

К административной ответственности также привлечена продавец магазина, которая продала детям пиротехнические изделия.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье неизвестные подожгли венки, которые были возложены жителями поселка Ерофей Павлович в памятные даты к обелиску в честь земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В 2019 году на его реставрацию из областного и районного бюджетов было направлено 477 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Амурская область

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