В Красноярском крае в результате ДТП погибли два человека

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в понедельник около 18 часов (14:00 мск) в Назаровском районе. На автодороге "Подъезд к д. Костеньки" 41-летний водитель автомобиля Niva Chevrolet ехал в сторону Назарово, съехал в левый кювет и врезался в дерево.

"В результате ДТП водитель и его 52-летняя пассажирка погибли. И водитель, и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Водительский стаж мужчины один год", - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, назначен ряд экспертиз, выясняются все причины и обстоятельства аварии.