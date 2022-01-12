Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в аварии на трассе возле поселка Кошурниково Курагинского района в Красноярском крае, сообщает в среду пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В 09:15 в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и руководители МВД и ГИБДД Курагинского района.