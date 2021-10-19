Число строителей ледового дворца в Новосибирске увеличили на треть

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирске число рабочих на строительстве ледового дворца спорта к молодежному Чемпионату мира по хоккею в 2023 году увеличили с 500 до 650, чтобы ускорить работу, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Сейчас там создается тепловой контур здания. Строители начали обустраивать кровлю основной арены, на малых аренах кровлю возводят с прошлой недели, на объект завезли стеклопакеты для установки витражей, говорится в сообщении.

Также в здании продолжается заливка полов, монтаж металлических конструкции фасада основной арены, устройство основания ледового корта на тренировочной арене. Ведется работа с системами водоснабжения, отопления и вентиляции.

Ранее сообщалось, что строительство ледовой арены стало отставать от графика из-за подорожания стройматериалов и сложностей с наймом рабочих. Ее строят с 2019 года. В сентябре во ФСИН сообщили, что на объект направили приговоренных к принудительным работам.

По этим же причинам стоимость строительства объектов для молодежного чемпионата мира выросла на 15,4%, до 22,5 млрд рублей.

ЛДС - это будет шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч кв. м, с главной ареной на 10,5 тысячи зрителей и тренировочной ареной с трибунами на 200 мест. Также там будут спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

Стоимость всего комплекса работ изначально оценивалась в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 млрд рублей приходилось непосредственно на строительство здания. Кроме того рядом со строящейся ареной идет реконструкция площади Лыщинского и дамбы Октябрьского моста, строительство дороги от пляжа "Наутилус" к ЛДС, спуска с улицы Немировича-Данченко к арене, а обустройство надземно-подземного пешеходного перехода.