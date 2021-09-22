Осужденные поработают на строительстве ледового дворца в Новосибирске

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирске на строительство ледовой арены для Молодежного чемпионата мира по хоккею направили приговоренных к принудительным работам, сообщило областное оправление ФСИН.

Их привлекли к уборке и облагораживанию территории вокруг стройки.

Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному Чемпионату мира, который пройдет в 2023 году. Строительство началось в 2019 году. Это будет шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч кв. м с главной ареной на 10 500 зрителей и тренировочной ареной на 200 зрителей. Также там будут спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 млрд рублей.