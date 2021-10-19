Долю подлежащих вакцинации работников во Владимирской области увеличили до 80%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор по Владимирской области увеличил долю подлежащих обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер с 60% до 80%, следует из опубликованного постановления главного санитарного врача региона Татьяны Даниловой.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации с охватом не менее 80% от общей численности", - говорится в документе.

Обеспечить обязательную вакцинацию необходимо в срок до 13 декабря текущего года.

Отмечается, что в регионе сохраняется риск распространения инфекции. Заболеваемость COVID-19 за две недели выросла на 25%, темп прироста - в три раза.

Согласно постановлению главного санитарного врача Владимирской области ряд предприятий региона до 15 сентября должен был вакцинировать от COVID-19 не менее 60% своих сотрудников.

Обязательная вакцинация распространяется на работников образования, здравоохранения, соцзащиты, правоохранительных органов, транспорта, общепита, торговли и фармацевтической деятельности, салонов красоты и СПА-салонов, бассейнов, бань, физкультурно-оздоровительных центров, клиентских подразделений финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и ЖКХ.

По данным на 18 октября, первый этап вакцинации от коронавируса во Владимирской области прошли 352 650 жителей региона, второй - 331 893. Население Владимирской области составляет 1,3 млн человек.