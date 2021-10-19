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Умер один из создателей истребителя Су-30 Игорь Емельянов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В субботу, 16 октября, умер российский авиаконструктор, представитель высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов. Об этом сообщила во вторник компания "Сухой".

Емельянов начал работать в ОКБ Сухого в 1958 году после окончания Московского авиационного института. Прошел путь от инженера-конструктора до ведущего конструктора по особо сложным объектам и начальника отдела. Руководил разработкой и испытаниями топливных систем для целого ряда самолетов, испытаниями истребителя Су-27.

В 1991-м году Емельянова назначили заместителем главного конструктора, в 1992-м – главным конструктором-руководителем направления по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство истребителя Су-30. В 1998 году руководил работами по реализации экспортного контракта с Китаем. Возглавлял программу по созданию самолета Су-30МКК. С 2000 года являлся консультантом в составе совета старейшин ОКБ "Сухого".

Кандидат технических наук, автор 200 свидетельств и патентов. Заслуженный изобретатель РСФСР, награжден медалью "За трудовую доблесть", лауреат премии Совмина СССР, Заслуженный конструктор РФ, Почетный авиастроитель, лауреат премии имени П.О. Сухого II степени (2012 год), занесен в Книгу Почета ОКБ Сухого, говорится в сообщении.

Игорь Емельянов ОКБ Сухого Сухой Су-30

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