Умер инициатор создания истребителя Су-30СМ Сергей Третьяк

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Скончался вице-президент по гособоронзаказу и летной работе корпорации "Иркут" Сергей Третьяк, сообщили в пресс-службе компании.

"Он был одним из инициаторов и организаторов программы Су-30СМ, которая в короткие сроки обеспечила качественное обновление военной авиации нашей страны. Сергей Дмитриевич был искренне убежден в большом потенциале двухместного сверхманевренного многоцелевого самолета и активно работал над программой его развития. И сегодня модернизированные истребители Су-30СМ2 успешно проходят летные испытания", - заявили в корпорации.

По данным компании, Третьяк скоропостижно ушел из жизни 6 ноября 2021 года.

В корпорации "Иркут" Третьяк трудился со дня ее основания: он возглавлял подразделения, связанные с выпуском авиатехники, был вице-президентом по государственному оборонному заказу и летной работе.

На форуме "Армия-2020" Минобороны и ОАК подписали контракт на поставку модернизированных Су-30СМ2 для ВКС и ВМФ России. Ранее Шойгу заявил, что ведомство закажет 21 истребитель новой постройки.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, боевые возможности модернизированного самолета будут существенно расширены, в том числе за счет нового ассортимента средств поражения. Кроме того, Су-30СМ2 будет полностью импортозамещенным.

Су-30СМ (серийный модернизированный) – многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК). Самолеты серийно поставляют в войска с 2013 года. На сегодня они стали самым многочисленным типом современных истребителей на вооружении – ВКС и ВМФ России уже получили более сотни таких самолетов.

Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.