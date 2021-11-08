Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Умер инициатор создания истребителя Су-30СМ Сергей Третьяк

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Скончался вице-президент по гособоронзаказу и летной работе корпорации "Иркут" Сергей Третьяк, сообщили в пресс-службе компании.

"Он был одним из инициаторов и организаторов программы Су-30СМ, которая в короткие сроки обеспечила качественное обновление военной авиации нашей страны. Сергей Дмитриевич был искренне убежден в большом потенциале двухместного сверхманевренного многоцелевого самолета и активно работал над программой его развития. И сегодня модернизированные истребители Су-30СМ2 успешно проходят летные испытания", - заявили в корпорации.

По данным компании, Третьяк скоропостижно ушел из жизни 6 ноября 2021 года.

В корпорации "Иркут" Третьяк трудился со дня ее основания: он возглавлял подразделения, связанные с выпуском авиатехники, был вице-президентом по государственному оборонному заказу и летной работе.

На форуме "Армия-2020" Минобороны и ОАК подписали контракт на поставку модернизированных Су-30СМ2 для ВКС и ВМФ России. Ранее Шойгу заявил, что ведомство закажет 21 истребитель новой постройки.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, боевые возможности модернизированного самолета будут существенно расширены, в том числе за счет нового ассортимента средств поражения. Кроме того, Су-30СМ2 будет полностью импортозамещенным.

Су-30СМ (серийный модернизированный) – многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК). Самолеты серийно поставляют в войска с 2013 года. На сегодня они стали самым многочисленным типом современных истребителей на вооружении – ВКС и ВМФ России уже получили более сотни таких самолетов.

Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

Иркут ОАК Сергей Третьяк Су-30СМ2

Новости по теме

Новости

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" восстановили сроки действия большинства сертификатов о COVID-прививке

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждается

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек
Пандемия коронавируса

Глава Минприроды РФ заразился коронавирусом

Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации

Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации
Пандемия коронавируса

Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Адвокат сообщил, что РФ и США приостановили переговоры о возвращении Уилана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });