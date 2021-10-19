Суд выдворил из РФ двух нигерийцев, оставшихся в Петербурге из-за войны на родине

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Невский суд Петербурга привлек к административной ответственности двух граждан Нигерии за нахождение в России без разрешения, где они решили остаться из-за войны на родине, сообщает в понедельник объединённая пресс-служба судов города.

Эзех Принцэ Олучи и Осакану Огхекено признаны нарушителями по частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ в городе федерального значения). Суд наказал обоих штрафом в 5 тыс. рублей с административным выдворением из России, говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, двух нигерийцев без права нахождения в РФ задержали 14 октября на улице Крыленко в Петербурге. Мужчины признались, что приехали в северную столицу в июне на чемпионат Европы по футболу и решили остаться из-за вооруженного конфликта на северо-востоке Нигерии.