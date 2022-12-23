Суд в Анапе решил выдворить из РФ американца с истекшей деловой визой

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Анапский городской суд признал уроженца Калифорнии Джейми Диаса виновным в нарушении миграционного законодательства, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Установлено, что гражданин США, въехав в нашу страну в декабре 2019 года по визе "Деловая", почти месяц находился в Анапе после истечения срока действия его визы. Срок временного пребывания данного гражданина истек 28 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал гражданина США виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывание в РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей и принудительного выдворения за пределы России.

Американец будет предварительно помещен в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, до фактического исполнения решения суда.