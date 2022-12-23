Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Суд в Анапе решил выдворить из РФ американца с истекшей деловой визой

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Анапский городской суд признал уроженца Калифорнии Джейми Диаса виновным в нарушении миграционного законодательства, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Установлено, что гражданин США, въехав в нашу страну в декабре 2019 года по визе "Деловая", почти месяц находился в Анапе после истечения срока действия его визы. Срок временного пребывания данного гражданина истек 28 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал гражданина США виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывание в РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей и принудительного выдворения за пределы России.

Американец будет предварительно помещен в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, до фактического исполнения решения суда.

Анапа США Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военную подготовку включат в программы российских вузов

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Силуанов призвал регионы не просто ждать дотаций, а развивать экономику

Парламент Татарстана принял закон об упразднении должности президента республики

Парламент Татарстана принял закон об упразднении должности президента республики

Ученые призвали нефтегазовые компании делиться данными о состоянии вечной мерзлоты

Ученые призвали нефтегазовые компании делиться данными о состоянии вечной мерзлоты

Парламент Татарстана одобрил в I чтении упразднение должности президента республики

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

ФСБ сообщила о задержании в трех регионах РФ лиц, сотрудничавших с украинскими силовиками

Сенаторы одобрили закон о приостановке взыскания долгов в отношении мобилизованных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });