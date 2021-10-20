Лавров встречается с талибами, приехавшими на московскую встречу по Афганистану

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду проводит в Москве встречу с представителями движения "Талибан" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Как передал корреспондент "Интерфакса", встреча проходит за закрытыми дверями на полях заседания "московского формата" по Афганистану, в ней принимают участие спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов и посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Заседание "московского формата" по Афганистану, в котором, помимо талибов, участвуют представители 10 стран региона, проходит в российской столице.