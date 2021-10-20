Лавров обсудил с талибами вопрос об инклюзивном правительстве в Афганистане

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с представителями движения талибов (организация "Талибан" запрещена в РФ как террористическая) выполнение их обещаний по формированию инклюзивного правительства, обеспечению основных прав граждан Афганистана.

"Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения видим, прежде всего, в формировании по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны", - сказал Лавров, открывая в среду встречу московского формата по Афганистану.

Он отметил, что "поддержка народных масс связана и с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан".

"Мы подробно говорили об этом с делегацией движения талибов только что, перед открытием нашей встречи", - сказал министр.

По словам Лаврова, установившийся в Афганистане новый баланс сил, с одной стороны, "не имеет альтернативы на обозримую перспективу", с другой стороны - отсутствие официального признания на международной арене, социально-экономические, гуманитарные и финансовые вызовы говорят о том, что положение дел в стране нельзя назвать стабильным. Этим стремятся воспользоваться террористические группировки, также сохраняется проблема наркопроизводства, отметил министр.

"Существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран соседей", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия призывает движение талибов "строго следовать линии на недопущения использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран", это также обсуждалось в ходе встречи.

Лавров также выразил надежду на достижение конкретных договоренностей по итогам международной встречи в Москве.

"Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется, и новый специальный представитель присоединится к дальнейшим шагам, в том числе, по итогам нынешнего заседания московского формата в контексте выполнения тех договоренностей, которые, я надеюсь, вы здесь сегодня достигните", - сказал Лавров, обращаясь к участникам встречи по Афганистану.

В ходе мероприятия глава МИД РФ также объявил, что Россия в ближайшие дни направит в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи.