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Песков заявил, что встреча Путина с Байденом в этом году вполне реальна

Песков заявил, что встреча Путина с Байденом в этом году вполне реальна
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в текущем году в том или ином формате вполне реальна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В том или ином формате - вполне реальна", - сказал Песков.

О том, реальна ли такая встреча до конца текущего года, у Пескова спросили журналисты в ходе их общения с пресс-секретарем в среду.

Песков пообещал журналистам "своевременно проинформировать" их о такой встрече.

Он напомнил, что недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался с замгоссекретаря США Викторией Нуланд и в ходе той беседы "обсуждались различные варианты и были достигнуты определенные понимания".

"После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

О том, что в рамках визита Нуланд прорабатываются дальнейшие контакты президентов РФ и США, ранее в рамках участия в мероприятиях "Российской энергетической недели" рассказал и сам Путин.

"Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Так что вполне конструктивные отношения сейчас с действующей администрацией", - сказал президент РФ.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден США

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