Нуланд встретится с помощником президента Ушаковым

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе визита в Москву встретится в администрации президента с помощником главы государства Юрием Ушаковым, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Нуланд будет в Москве с 11 по 13 октября. В МИД уже сказали, что с ней встретятся чиновники этого и других ведомств. Источник "Интерфакса" сообщил, что планируются переговоры замгоссекретаря с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

На вопрос, примет ли Викторию Нуланд Владимир Путин, Песков ответил отрицательно.

"У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем, все-таки она гость Министерства иностранных дел и прежде всего своего визави господина Рябкова (замглавы МИД Сергей Рябков - ИФ), с кем у нее будут основные переговоры. Но, насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации мой коллега Ушаков".