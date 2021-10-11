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Нуланд встретится с помощником президента Ушаковым

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе визита в Москву встретится в администрации президента с помощником главы государства Юрием Ушаковым, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Нуланд будет в Москве с 11 по 13 октября. В МИД уже сказали, что с ней встретятся чиновники этого и других ведомств. Источник "Интерфакса" сообщил, что планируются переговоры замгоссекретаря с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

На вопрос, примет ли Викторию Нуланд Владимир Путин, Песков ответил отрицательно.

"У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем, все-таки она гость Министерства иностранных дел и прежде всего своего визави господина Рябкова (замглавы МИД Сергей Рябков - ИФ), с кем у нее будут основные переговоры. Но, насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации мой коллега Ушаков".

Виктория Нуланд США Москва Госдеп Кремль Дмитрий Козак Юрий Ушаков Сергей Рябков Дмитрий Песков

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