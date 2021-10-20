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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Напавший на трех тюменцев медведь убил одного рыбака и был заколот ножом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку после нападения медведя на трех жителей Уватского района Тюменской области, сообщает в среду пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 19 октября трое мужчин возвращались с рыбалки. В лесу на них внезапно напал медведь.

Хищник сначала набросился на одного мужчину, от полученных травм тот погиб. Второму рыбаку, несмотря на серьезные ранения, удалось убить медведя ножом.

Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненого в больницу.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

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