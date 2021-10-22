Крупный бурый медведь зачастил в архангельский поселок

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Медведь зачастил в поселок Талаги Приморского района Архангельской области, сообщает в пятницу региональная диспетчерская служба.

Крупного бурого медведя встречают у домов в поселении, из-за этого жители боятся выходить на улицу.

Администрация муниципального округа сообщила на странице "ВКонтакте", что животного выслеживают два охотника. Жителей попросили не выходить из домов в темное время суток, а также не выбрасывать мусор рядом с жильем, чтоб он не привлек зверя.