Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Крупный бурый медведь зачастил в архангельский поселок

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Медведь зачастил в поселок Талаги Приморского района Архангельской области, сообщает в пятницу региональная диспетчерская служба.

Крупного бурого медведя встречают у домов в поселении, из-за этого жители боятся выходить на улицу.

Администрация муниципального округа сообщила на странице "ВКонтакте", что животного выслеживают два охотника. Жителей попросили не выходить из домов в темное время суток, а также не выбрасывать мусор рядом с жильем, чтоб он не привлек зверя.

Архангельская область

Новости по теме

Новости

На месте ЧП на заводе в Рязанской области найдено тело последнего погибшего

Пандемия коронавируса

Граждан не будут принимать в налоговых инспекциях с 1 по 3 ноября

Граждан не будут принимать в налоговых инспекциях с 1 по 3 ноября

РКН обещал "не жестить" после вступления в силу закона о "приземлении" IT-компаний

Анатолий Карпов получит вакантный мандат депутата Госдумы от ЕР

Суд в Екатеринбурге отказался выпустить по УДО убившего жену фотографа

"Лента" запустила онлайн-продажи через "AliExpress Россия"

Пандемия коронавируса

Собянин объяснил, почему введет нерабочие дни, а не QR-коды

Спасатели ищут одного пропавшего при пожаре на рязанском заводе

Вся смена из 17 человек погибла из-за взрыва на рязанском заводе

Вся смена из 17 человек погибла из-за взрыва на рязанском заводе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });