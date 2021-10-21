Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Аэропорт Челябинска возобновил штатную работу после очистки от снега

Аэропорт Челябинска возобновил штатную работу после очистки от снега
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Челябинска возобновил работу после очистки летного поля от снега, сообщает пресс-служба предприятия. Там напомнили, что из-за интенсивных осадков аэропорт закрывали с 0:30 (22:30 по Москве) и пришлось задержать вылет десяти рейсов.

Четыре прибывающих рейса перенаправили в Екатеринбург, еще три задержали в аэропортах вылета.

Взлетно-посадочную полосу и стоянки самолетов чистили от снега до 6:30 (4:30 по Москве) непрерывно, что позволило утром возобновить работу аэропорта, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что аэропорт Челябинска закрыли из-тумана.

Уральская транспортная прокуратура проверяет, предоставлялись ли пассажирам все необходимые услуги в этой ситуации.

Челябинск аэропорт имени Курчатова

Новости по теме

Новости

С атомной подлодки в Белом море успешно запущена ракета "Булава"

Пандемия коронавируса

В РФ обнаружили единичные случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2

"Ренессанс страхование" в рамках IPO разместило акции по нижней границе

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о ДТП в Сочи

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о ДТП в Сочи

Любовь Соболь объявили в розыск

Российские ритейлеры заявили о готовности к росту спроса на доставку

ФНС подготовила поправки, упрощающие получение социальных налоговых вычетов

Два человека задержаны по делу об отравлении метанолом в Свердловской области

Два человека задержаны по делу об отравлении метанолом в Свердловской области

Что произошло за день: среда, 20 октября

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });