Аэропорт Челябинска возобновил штатную работу после очистки от снега

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Челябинска возобновил работу после очистки летного поля от снега, сообщает пресс-служба предприятия. Там напомнили, что из-за интенсивных осадков аэропорт закрывали с 0:30 (22:30 по Москве) и пришлось задержать вылет десяти рейсов.

Четыре прибывающих рейса перенаправили в Екатеринбург, еще три задержали в аэропортах вылета.

Взлетно-посадочную полосу и стоянки самолетов чистили от снега до 6:30 (4:30 по Москве) непрерывно, что позволило утром возобновить работу аэропорта, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что аэропорт Челябинска закрыли из-тумана.

Уральская транспортная прокуратура проверяет, предоставлялись ли пассажирам все необходимые услуги в этой ситуации.