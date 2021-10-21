Вылет шести рейсов задерживается из аэропорта Челябинска из-за тумана
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Челябинска закрыт из-тумана, задерживаются вылеты шести рейсов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в четверг.
"21 октября в аэропорту "Баландино" произошла массовая задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний "Nordwind Airlines", "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.
Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных авиационными правилами.