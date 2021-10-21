Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вылет шести рейсов задерживается из аэропорта Челябинска из-за тумана

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Челябинска закрыт из-тумана, задерживаются вылеты шести рейсов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в четверг.

"21 октября в аэропорту "Баландино" произошла массовая задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний "Nordwind Airlines", "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных авиационными правилами.

Челябинск аэропорт Баландино

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ обнаружили единичные случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2

"Ренессанс страхование" в рамках IPO разместило акции по нижней границе

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о ДТП в Сочи

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о ДТП в Сочи

Любовь Соболь объявили в розыск

Российские ритейлеры заявили о готовности к росту спроса на доставку

ФНС подготовила поправки, упрощающие получение социальных налоговых вычетов

Два человека задержаны по делу об отравлении метанолом в Свердловской области

Два человека задержаны по делу об отравлении метанолом в Свердловской области

Что произошло за день: среда, 20 октября

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 октября ускорился до 0,3%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });