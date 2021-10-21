Завершилось расследование дела о хищении старинных усадеб в Москве

За годы в деле "поменялось практически все - от фигурантов до объектов хищений"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование резонансного уголовного дела о попытке хищения более 120 зданий, в том числе 27 исторических особняков в центре Москвы, пишет "Коммерсантъ". Издание напоминает, что дело было возбуждено в 2012 году после проверки обстоятельств банкротства банка "Московский капитал".

Сейчас в деле четверо обвиняемых, они начали изучать материалы дела, их защита от комментариев отказалась. Ущерб, причиненный государству, следствие оценило более чем в 2 млрд рублей, а недвижимость, которую фигуранты собирались украсть, оценена более чем в 10 млрд рублей.

Издание отмечает, что с 2014 года "в деле, которое насчитывает более 250 томов, поменялось практически все — от фигурантов до объектов хищений". В частности, первоначально арестованный по делу бывший руководитель московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк стал свидетелем. Теперь по делу обвиняются бывший помощник Шестерюка Сергей Алексеев, бывший председатель правления банка "Московский капитал" Виктор Крестин, безработный Сергей Широков и бизнесмен Кирилл Посашков, который представлял интересы компании Vergillios LMS Limited, на которую в итоге были оформлены похищенные здания.

Банк "Московский капитал" лишился лицензии в феврале 2009 года в связи с полной потерей капитала и ликвидности, два месяца спустя он был признан банкротом с долгом почти 17 млрд рублей.

Как полагает следствие, банк выдавал кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные поручительства ФГУПов, в хозяйственном ведении которых были здания. В результате эти здания оказались в залоге у банка. Когда АСВ стало взыскивать долги "Московского капитала", денег у заемщиков не оказалось. Кредиторы начали подавать иски к поручителям по этим кредитам в Арбитражный суд Москвы и третейский суд.

Тогда оказалось, что в банке заложены 120 объектов, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII–XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19, стр. 6 и д. 21, стр. 1), дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6, стр. 2), усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62, стр. 2), дом Леонтьевых 1830 года постройки (Гранатный переулок, д. 4), усадьба Нарышкина 1770-х годов постройки (улица Солянка, д. 12–14, стр. 1), пишет "Коммерсантъ". Все они оказались под угрозой отчуждения.

АСВ через суды взыскало около 2 млрд рублей, столичный арбитраж выдал на эти решения исполнительные листы, но к тому времени у поручителей не оказалось и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Тогда агентство выставило права требования к ФГУПам на торги, и в результате кредитором почти по всем долгам ФГУПов стала сейшельская Vergillios LMS Limited.

По этому делу, кроме бывшего главы Росимущества Москвы Шестерюка, обвинили в мошенничестве бывшего предправления "Московского капитала" Виктора Крестина и замдиректора УК "Проект" Ольгу Возняк. Следствие считало, что представители УК "Проект" заставляли директоров ФГУПов под угрозой увольнения подписывать фиктивные поручительства по кредитам "Московского капитала".

Организаторы схемой были объявлены в международный розыск. Среди них были гендиректор УК "Проект" Александр Дунаев, его брат, совладелец Финансбизнесбанка Леонид Дунаев и другие, пишет газета.

В расследовании этого масштабного преступления полиция не преуспела как раз якобы из-за того, что организаторы этой грандиозной аферы скрылись за границей.

В 2014 году в Симоновский суд Москвы поступили три эпизода, выделенные из основного дела при том, что на тот момент следствие не нашло "объективных доказательств" причастности фигурантов к хищению столичной недвижимости. По этим делам Шестерюку, Крестину и Возняк вменяли хищения участков с газовыми АЗС на МКАД, оцененными почти в 500 млн рублей. На прениях сторон гособвинитель попросил вернуть дело в прокуратуру. После этого полицейское следствие продолжалось еще четыре года.

С тех пор Шестерюк и Возняк стали по делу свидетелями. Четыре новых фигуранта были задержаны в 2016–2018 годах. По версии следствия, Алексеев "ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений" не только своего начальника Шестерюка, но и почти все тогдашнее руководство московского Росимущества, а Возняк не знала о схеме. Обвиняемым вменили не только хищение земельных участков с газовыми АЗС, как это произошло по итогам первого расследования, но и практически всех памятников архитектуры, отмечет издание.

В июле 2020 года Басманный суд в особом порядке рассмотрел дело признавшего вину экс-руководителя ФГУП "Дирекция международных фотовыставок" Виталия Страшнова и приговорил его к трем годам колонии. Страшнов признался в участии в незаконном приобретении и продаже в 2011 году трехэтажного особняка 1820 года постройки на Смоленской-Сенной площади, д. 30 (площадью более 3 тыс. кв. м) за 74 млн рублей при стоимости не менее 863 млн рублей, напоминает "Коммерсантъ".