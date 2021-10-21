В России снова установлены антирекорды по числу заболевших COVID и умерших

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 339 случаев, это новый антирекорд по числу заболевших за пандемию. Умерли 1 036 пациентов, что также является новым максимумом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Разница по числу заболевших по отношению к данным на утро среды (34 073 заражений) составляет 2 266 случаев болезни.

В Москве за сутки выявили 7 897 новых случаев, это максимальное значение с 26 июня. В Санкт-Петербурге - 3 280 новых пациентов, в Московской области - 2 318, хотя в этом регионе отмечается относительное снижение к данным среды. Прирост новых заболевших коронавирусом наблюдается во всех субъектах РФ.

Еще 937 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 737 - в Нижегородской области, 709 - в Воронежской области, 670 - в Башкирии, 621 - в Крыму, 617 - в Пермском крае, 610 - в Свердловской области, 583 - в Ростовской области, 541 - в Красноярском крае, 471 - в Смоленской области, 427 - в Саратовской области, 425 - в Челябинской области, 418 - в Иркутской области, 409 - в Ульяновской области.

Кроме того, 404 случая - в Омской области, 403 - в Оренбургской области, 392 - в Ставропольском крае, 391 - в Алтайском крае, 386 - в Волгоградской области, 378 - в Удмуртии, 377 - в Брянской области, 375 - в Архангельской области, 371 - в Карелии, 355 - в Тверской области, 336 - в Хабаровском крае, 335 - в Пензенской области, 330 - в Калининградской области, 325 - в Липецкой области, 324 - в Вологодской области, 318 - в Тюменской области.

Также 311 заболевших - в Ленинградской области, 310 - в Белгородской области, 302 - в Севастополе, 299 - во Владимирской области, 297 - в Курской области, 295 - в Коми, 291 - в Новосибирской области, 283 - в Забайкальском крае, 282 - в Якутии, 261 - в Псковской области, 259 - в Орловской области, 258 - в Ярославской области, 255 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

С начала октября антирекорды по числу умерших от коронавируса обновляются практически ежедневно. Больше всего скончавшихся в Москве - 73, в Петербурге - 68, в Краснодарском крае - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 131 тыс. 164 случая коронавирусной инфекции, 227 389 умерших и 7 млн 091 тыс. 607 выписанных, в том числе 25 895 выписаны за последние сутки.