Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла значений конца июня

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Около 7,9 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это максимум с конца июня, когда в столице выявлялись наиболее высокие значения заболеваемости, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в столице за последние 24 часа зафиксировали 7 897 заразившихся коронавирусом пациентов. Накануне сообщалось о фиксации 5 847 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе увеличилась на 2 050 случаев или примерно на 35%.

В четверг показатель заболеваемости в городе достиг максимума с 26 июня 2021 года, когда в Москве выявили 8 457 случаев коронавирусной инфекции.

В конце первого летнего месяца в столице достигали пиковых значений суточной заболеваемости COVID-19: 19 июня показатель составил 9 120 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса в Москве скончались 77 человек. Это соответствует значениям начала августа. За все время пандемии в российской столице скончались 30 458 пациентов с COVID-19.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 4 272 человека. Эти показатели соответствуют уровню конца июля. Общее количество выздоровевших достигло 1 548 573.

Накануне сообщалось о смерти 76 и выздоровлении 4 157 москвичей.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 21 октября составляет 1 745 681.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября в Москве ввели ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля переведены пожилые москвичи, работодателей обязали перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" теперь необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.