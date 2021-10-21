Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы раскрыл полный список моделей смартфонов Samsung, которые не будут разрешены к ввозу на территорию РФ из-за встроенной платежной системы Samsung Pay. Ее использование было запрещено в рамках патентного спора с швейцарской Sqwin SA.

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, к ввозу в Россию запрещается 61 модель смартфонов Samsung, включая такие популярные модели, как Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A71 и другие.

Представитель Samsung сообщил "Интерфаксу", что в настоящий момент компания обжалует решение суда.

"В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании. Samsung не планирует изменений в операционной деятельности", - сказал представитель компании.

В июле 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Sqwin SA к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd., запретив этим компаниям использовать платежный сервис Samsung Pay и ввозить в Россию смартфоны с функцией оплаты через эту платежную систему.

Sqwin SA является обладателем исключительного права на изобретение "система электронных платежей" по патенту N 2686003 от 21 декабря 2012 года. Иск мотивирован тем, что Samsung Electronics и его российская "дочка" без согласия правообладателя предлагают к продаже и вводят в оборот товар, в котором используется запатентованное изобретение, отмечалось в материалах дела.

Иск был подан еще в феврале 2020 года, его рассмотрение многократно переносилось, в том числе в связи с проведением экспертиз, производство по делу приостанавливалось.

Sqwin, как следует из текста решения суда, изначально планировал урегулировать спор с Samsung в досудебном порядке, направив по почте две претензии о нарушении исключительного права на изобретение (в конце 2019 и начале 2020 года).