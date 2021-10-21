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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: четверг, 21 октября

Новые антирекорды по COVID в России, коронавирусные ограничения в Москве и выступление Владимира Путина на сессии клуба "Валдай"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России обновлены антирекорды по числу заболевших COVID и умерших. Заразились еще 36 339 человек, скончались 1 036 заболевших.

- В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В этот период в городе будут работать только аптеки и продуктовые магазины, массовые мероприятия запрещены. Рестораны смогут обслуживать посетителей навынос. В детских садах и школах объявлены каникулы, студенты будут учиться дистанционно.

- С 8 ноября в Москве будут введены дополнительные ограничения из-за коронавируса. Соцкарты пожилых москвичей для проезда в транспорте заблокируют с 8 ноября, мера не коснется переболевших и привитых пенсионеров. Театры и музеи, а также массовые мероприятия будут доступны по QR-кодам.

- Владимир Путин выступил на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он затронул глобальные вызовы и подчеркнул, что Россия будет придерживаться умеренного консерватизма. Отвечая на вопросы, президент РФ, в частности, отметил, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе, а законодательство о гражданстве следует сделать либеральнее. Также он подчеркнул, что фактическое присутствие НАТО на Украине представляет угрозу для России. На момент публикации дайджеста встреча еще не завершилась.

- Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24. Все трое фигурантов уголовного дела в четверг были арестованы. Во время проверок в регионе нашли более 12,5 тонн суррогатного алкоголя.

- Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung. На фоне патентного спора со швейцарской Sqwin SA из-за встроенной платежной системы Samsung Pay запрет коснется 61 модели. Представитель Samsung сообщил, что решение суда не вступило в силу, оно будет обжаловано.

- На втором энергоблоке Ростовской АЭС произошел выброс пара. Инцидент связан с дефектом шва на трубопроводе, в котором была чистая вода.

- Гимнастка Ангелина Мельникова принесла России первое с 2010 года золото на чемпионате мира в Китакюсю (Япония) в личном многоборье.

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