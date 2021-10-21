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Авиакомпанию "Россия" оштрафовали на 200 тыс. руб. за нарушение эпидемиологических норм

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности АО "Авиакомпания "Россия" за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Авиаперевозчик оштрафован на 200 тыс. рублей.

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В основу протокола по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) от 9 сентября легли результаты внеплановой выездной проверки. Было установлено, что авиакомпания не представила документы, подтверждающие профилактическую дезинфекцию ряда самолетов, и сертификаты о прохождении сотрудниками профподготовки, в том числе по безопасному осуществлению работ и оказанию первой помощи при отравлении дезинфекционными средствами.

Кроме того, из материалов проверки следует, что сотрудники наземной бригады, проводившие дезинфекцию самолетов, не проходят профессиональную подготовку и аттестацию, что может привести к некачественному выполнению работ.

АО "Авиакомпания "Россия" вину не признало. Ее представитель просил суд прекратить производство.

авиакомпания Россия

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