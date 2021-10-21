Авиапассажирка с поддельным ПЦР-тестом стала фигурантом уголовного дела

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В ростовском аэропорту "Платов" сотрудники линейного отдела полиции заподозрили 29-летнюю пассажирку в предъявлении поддельного результата ПЦР-теста на коронавирус при регистрации на рейс, сообщило управление МВЖ на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Проверка ее сертификата показала, что его нет общей базе тестируемых и ростовчанка не проходила лабораторных исследований на Covid-19.

В ее отношении возбуждено уголовное дело об обороте поддельных документов (ч.5 ст. 327 УК), ей грозит до шести месяцев ареста.