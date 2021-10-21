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"КАМАЗ" не будет приостанавливать производство грузовиков в нерабочие дни

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" решило не останавливать производство автомобилей в период с 30 октября по 7 ноября, объявленный в РФ нерабочим, сообщило корпоративное издание автопроизводителя.

"С учетом высокого процента вакцинации персонала на "КАМАЗе" (свыше 75% сотрудников), а также благодаря принятым в компании эффективным противоэпидемическим мерам и низкой заболеваемости COVID-19 (8 человек на производстве), в обычном графике продолжат трудиться сотрудники, чьи функции по техническим условиям не допускают паузы в работе. К их числу относится персонал, необходимый для производства автомобильной техники, запчастей и продукции диверсификации", - говорится в публикации.

Также в первую неделю ноября продолжит работать персонал, обеспечивающий производственную деятельность и занятый на неотложных ремонтных и погрузочных работах, в ряде других видов деятельности, а также отдельные специалисты бухгалтерии, финансовой и правовой служб.

Списки занятых на неотложных работах "КАМАЗ" сформирует к 23 октября. При этом компания освободит часть персонала от выхода на работу.

"КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в РФ.

КАМАЗ Коронавирус

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