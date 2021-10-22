Суд в Приамурье взял под стражу подозреваемого в мошенничестве замдиректора ЦЭНКИ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд в пятницу взял под стражу заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") Марата Арустамова, который подозревается в мошенничестве при выполнении подрядных работ на космодроме Восточный.

"По решению суда заместитель директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Арустамов заключен под стражу на два месяца - до 20 декабря. С ходатайством об аресте в суд обратился следователь, защита против ареста возражала", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено УФСБ по Амурской области. Детали преступления, в котором подозревают Арустамова, в суде не прокомментировали.