Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд в Приамурье взял под стражу подозреваемого в мошенничестве замдиректора ЦЭНКИ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд в пятницу взял под стражу заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") Марата Арустамова, который подозревается в мошенничестве при выполнении подрядных работ на космодроме Восточный.

"По решению суда заместитель директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Арустамов заключен под стражу на два месяца - до 20 декабря. С ходатайством об аресте в суд обратился следователь, защита против ареста возражала", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено УФСБ по Амурской области. Детали преступления, в котором подозревают Арустамова, в суде не прокомментировали.

Амурская область ЦЭНКИ Марат Арустамов космодром Восточный

Новости

Суд оставил под арестом обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Владивостока

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что российские вакцины от COVID-19 проходят строгую проверку

Гинцбург заявил, что российские вакцины от COVID-19 проходят строгую проверку
Пандемия коронавируса

Необходимый уровень вакцинации работников в Мурманской области увеличили до 80%

Необходимый уровень вакцинации работников в Мурманской области увеличили до 80%

Путин заявил, что Россия подходит к исключению талибов из списка террористов

Пандемия коронавируса

Путин объяснил, почему не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID

Самарская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

Что произошло за день: четверг, 21 октября

Суд направил приставам новые материалы для взыскания с Facebook 17 млн руб.

Суд направил приставам новые материалы для взыскания с Facebook 17 млн руб.

Путин согласился, что "размытые критерии" закона об иноагентах нужно еще раз проверить

Путин согласился, что "размытые критерии" закона об иноагентах нужно еще раз проверить

Путин попросил западную цивилизацию "в наш дом особенно не лезть"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });