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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого ржима бывшего замгендиректора "Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова, пишет "Коммерсантъ".

Он признан виновным в получении отката от строительной компании "Респект-СМ" за финансирование ее работ на космодроме Восточный, по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Арустамов вины не признает и собирается обжаловать приговор.

По сведениям "Коммерсанта", в деле 19 томов, процесс продолжался четыре месяца.

Арустамов был арестован в октябре 2021 года, тогда сообщалось, что он стал фигурантом дела о мошенничестве, возбужденным УФСБ по Амурской области.

По информации издания, дело о мошенничестве было возбуждено по показаниям гендиректора московской строительной компании "Респект-СМ" Алика Алексаняна, также арестованного. Алексанян сообщил сотрудникам ФСБ, будто бы в 2020 году он передал Арустамову через посредника 3 млн рублей, поскольку тот задерживал аванс в 200 млн рублей на строительство жилья для сотрудников космодрома Восточный в ЗАТО Циолковский. Посредник, бывший сотрудник ЦЭНКИ, сообщил следователям, что передал Арустамову только 1 млн рублей, пишет газета.

Позднее дело замгендиректора ЦЭНКИ передали в СК, и там оно было переквалифицировано на статью о получении взятки. В суде подозреваемый посредник заявил, что оговорил Арустамова и на самом деле никаких денег ему не передал, известно изданию. Тем не менее суд вынес обвинительный приговор подсудимому.

С Алексаняна обвинение в передаче взятки сняли в связи с деятельным раскаянием, но его все же будут судить по другому уголовному делу - о мошенничестве, невыплате зарплаты и и подделке документов о якобы завершенном строительстве хранилища для ракетного топлива, пишет газета. Дело начал рассматривать Симоновский суд Москвы.

Восточный Амурская область ЦЭНКИ Марат Арустамов Респект-СМ Измайловский суд Симоновский суд ФСБ СКР Алик Алексанян
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