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Корабль "Прогресс МС-17" успешно пристыковался к модулю "Наука"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-17", отстыковавшийся в четверг от модуля "Поиск", смог успешно пристыковаться к модулю "Наука", следует из трансляции "Роскосмоса".

Как следует из трансляции, корабль пристыковался к модулю в 07:21 с использованием автоматической системы стыковки "Курс". Накануне от отстыковался от модуля "Поиск" в 02:42.

Полет продлился около 29 часов, в это время "Прогресс" совершил серию корректирующих маневров, удаляясь от МКС на расстояние до 185 км. Данная операция позволит подготовить лабораторный модуль к прибытию на МКС нового узлового модуля "Причал".

"Сейчас на стыковочном узле модуля "Наука" расположен специальный адаптер (кольцо-накладка), который позволяет причаливать российским кораблям "Союз МС" и "Прогресс МС", поэтому грузовой корабль "Прогресс МС-17" увезет его с собой при окончательной расстыковке со станцией. После такой двухэтапной проверки к стыковочному узлу будет пристыкован модуль "Причал", запуск которого запланирован на конец ноября этого года", - сообщали в "Роскосмосе".

"Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" планируется отправить к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1б" 24 ноября. "Причал" будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) "Наука", а его главным предназначением станет расширение возможностей дополнительного наращивания российского сегмента за счет наличия множества стыковочных узлов.

Прогресс МС-17 МКС Роскосмос

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