Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно пристыковался к МКС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции состоялась в 04:31 мск. Причаливание прошло в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российских членов экипажа экспедиции МКС-66 - космонавтов "Роскосмоса" Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

28 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-18". Пуск прошел штатно в 03:00 мск со стартовой площадки №31.

По данным госкорпорации, на борту корабля около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции, а также укладки для проведения космических экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор".

Кроме того, на МКС должны быть доставлены 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник" и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода, сообщали в "Роскосмосе".