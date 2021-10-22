Вся смена из 17 человек погибла из-за взрыва на рязанском заводе

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, тяжело пострадавший во время пожара на заводе в Шиловоском районе Рязанской области, скончался, сообщает пресс-служба правительства области.

Таким образом, число жертв увеличилось до 17 человек - погибла вся смена, находившаяся в цеху.

"Скончался пациент, доставленный санавиацией центра медицины катастроф в Областную клиническую больницу в Рязань", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение с места происшествия. Специалисты ОКБ провели все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что по время пожара пострадали 16 человек погибли и один был госпитализирован.

22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом ООО "Разряд", произошло возгорание.

Быловозбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).