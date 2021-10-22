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Спасатели ищут одного пропавшего при пожаре на рязанском заводе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают разыскивать еще одного человека, пропавшего во время пожара в пороховом цехе на заводе в Шиловском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства области.

"Судьба еще одного человека неизвестна, силами специалистов МЧС ведутся его поиски", - говорится в сообщении.

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В пятницу в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом ООО "Разряд", произошло возгорание. В результате погибли 17 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), его будет расследовать в Главное следственное управление СКР.

На место ликвидации пожара для координации сил и средств прибыл врио министра МЧС России Александр Чуприян.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что семьям погибших при пожаре будет оказана помощь.

Рязанская область

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