Ветер на Финском заливе разогнался до ураганных 33 метров в секунду

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленобласти усилился ветер. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в фейсбуке написал, что ветер в акватории Финского залива разогнался до 33 м/с. По шкале Бофорта, такая скорость характерна для урагана.

По сведениям метеоролога, в Петербурге порывы ветра достигают 16 м/с, в Кронштадте и в некоторых районах Ленинградской области - 24 м/с.

В заливе и устье Невы поднимается уровень воды. У Кронштадтского футштока ординар превышен на 75 см. Согласно Гидропосту "Горный институт", уровень воды в Неве к 15:35 достигал 117 см (наводнение регистрируется в случае превышения отметки в 161 см).

В ночь на пятницу были закрыты затворы дамбы. В городе и Ленинградской области закрыты для посещения парки и скверы.

Штормовой ветер, бушующий в регионе с ночи, повалил деревья и слабо закрепленные конструкции. В Петербурге, по данным городского комитета по благоустройству, повалило около сорока деревьев, в том числе иву в Малоохтинском парке, диаметр ствола которой превышает 1 метр.

Жители Петербурга делятся в соцсетях фотографиями вышедшей из берегов реки Смоленки на Васильевском острове. Также опубликованы снимки подтоплений в Сестрорецке.

В Выборгском районе Ленинградской области вышла из берегов река Селезневка и, как сообщили в Упрдор "Северо-запад", частично затопила участок дороги под Выборгом; движение на подъезде к городу со стороны Торфяновки было перекрыто. Также частично затоплена набережная в Выборге.

По последним данным, никто не пострадал. Спасатели работают в режиме повышенной готовности и призывают местных жителей соблюдать правила безопасности: избегать неустойчивых конструкций и старых деревьев, не выходить на водные объекты, соблюдать скоростной режим на дорогах. Усилена работа коммунальных и дорожных служб.

Аварийные службы Ленинградской области работают в усиленном режиме из-за плохих погодных условий, сообщила пресс-служба правительства региона. Там предупредили, что возможны отключения электричества. Налаживать энергоснабжение в пятницу пришлось на Кингисеппских, Гатчинских, Тихвинских, Новоладожских электрических сетях.

Гидрометцентр прогнозирует дожди и сильный ветер до конца дня.