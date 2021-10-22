В Петербурге ветер свалил дорожный знак на женщину

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге на проспекте Стачек 32-летняя женщина пострадала при падении дорожного знака, который повалило ветром. Об этом сообщили в городском управлении МЧС, не уточнив, каково состояние пострадавшей.

В Петербурге и Ленинградской области в пятницу идут дожди и усилился ветер.

По данным МЧС на 16:00, пожарно-спасательные подразделения города около 60 раз выезжали убирать упавшие деревья, закреплять или демонтировать металлические конструкции, ликвидировать обрывы проводов.

Из-за усиления ветра возникла угроза поднятия уровня воды в Финском заливе и устье Невы. В связи с этим в ночь на пятницу были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС, дамба). Как уточняют в МЧС, открыть дамбу решат в зависимости от погоды и гидрологической обстановки

В поселке Солнечное Курортного района Петербурга вышедшая из берегов река Сестра затопила две придомовых парковки, где стояло 35 автомобилей. Большую часть машин эвакуировали. На месте продолжают работу спасатели и эвакуаторы.

Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности и призывают местных жителей соблюдать правила безопасности: избегать неустойчивых конструкций и старых деревьев, не выходить на водные объекты, соблюдать скоростной режим на дорогах.

Северная столица находится во власти непогоды с ночи 22 октября. Ветер в акватории Финского залива разогнался до ураганных 33 м/с. в Петербурге порывы ветра достигают 16 м/с, в Кронштадте и в некоторых районах Ленинградской области - 24 м/с. Синоптики прогнозируют в регионе штормовую погоду до конца дня.